Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, domenica 14 luglio:REGIONEOre 11, Forte di Fenestrelle (To), l’assessore Tronzano interviene ai festeggiamenti per il 50° anniversario della fondazione della sezione Avis di FenestrelleOre 21.30, Montemarcello (La Spezia), piazza XIII Dicembre, il presidente Cirio interviene alla rassegna “Liguria d’autore”. Talk “Chi fa l’Italia”, dialogo tra Alberto Cirio, Attilio Fontana, Luigi Marattin, Nello Musumeci, Gianluigi Paragone, Armando Siri, Giovanni Toti, modera Maurizio Belpietro. (Rpi)