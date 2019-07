Bangladesh: muore all'eta di 89 anni l'ex presidente Ershad

- Hossain Mohammad Ershad, ex presidente del Bangladesh dal dicembre del 1983 al dicembre del 2000, è morto stamane in un ospedale di Dacca all'età di 89 anni. L'uomo, oggi leader delle opposizioni, è deceduto al Combined Military Hospital della capitale bengalese, dove si trovava da settimane. Generale e capo di stato maggiore dell'esercito, Ershad prese il potere sollevando - con un colpo di stato sostanzialmente incruento - il governo in carica. Dovette lasciare la carica di presidente nel 1990 a seguito di una ondata proteste per il rinnovamento democratico del paese, ed è stato quindi arrestato con acuse di corruzione. La sua attività politica non si ferò, soprattutto dopo che nel 1998 la Corte suprema riconobbe come illegali le accuse ai suoi danni. Leader del Jatiya Party di opposizione, Ershad ha da presidente sostenuto la controversa decisione di fare dell'Islam la religione di stato. (Inn)