Yemen: Usa “preoccupati” per condanna a morte di 30 prigionieri politici a Sana’a

- Gli Stati Uniti hanno espresso “seria preoccupazione” per “l'ingiusta condanna a morte” comminata il 9 luglio scorso dai ribelli sciiti yemeniti Houthi nei confronti di 30 prigionieri politici a Sana’a. In un comunicato stampa, il dipartimento di Stato sottolinea che tra i condannati vi sono “accademici e personaggi politici detenuti per accuse infondate e politicamente motivate”, aggiungendo che i prigionieri sono stati “presumibilmente abusati fisicamente durante la detenzione”. Gli Stati Uniti esortano “gli Houthi sostenuti dall'Iran a ritirare queste sentenze, a trattare i detenuti umanamente e a cessare le detenzioni arbitrarie”. Nel 2014 gli Houthi, un gruppo sciita zaidita da tempo in lotta con il governo dello Yemen, hanno occupato la capitale Sana’a. In risposta al sostegno fornito loro dall’Iran, l’Arabia Saudita ha lanciato il 26 marzo 2015 una coalizione militare internazionale a sostegno del presidente Abd Rabbo Mansour Hadi, riconosciuto dalla comunità internazionale. Secondo gli ultimi dati disponibili, il conflitto ha provocato oltre 10 mila morti, 22 milioni di persone che hanno bisogno di aiuti umanitari, 8,4 milioni di civili a rischio carestia, tra cui 400 mila bambini. Houthi era in origine il nome di un clan dello Yemen, e non di una setta o un gruppo religioso. In seguito, un movimento di combattenti ribelli chiamato Ansar Allah ha adottato questo come nome ufficiale, dopo che il loro fondatore e principale capo, Hussein Badreddin al Houthi, venne ucciso nel 2004, portando alla cosiddetta insurrezione Houthi. Gli zaiditi compongono circa un terzo della popolazione dello Yemen. (Res)