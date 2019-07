Difesa: Turchia, atterrato quinto aereo per consegna missili S-400 russi

- Il quinto aereo per il trasporto delle componenti dei sistemi missilistici russi S-400 è arrivato in Turchia questa mattina. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Ankara, aggiungendo che altri due aerei con gli S-400 arriveranno nel corso della giornata odierna. "La consegna di parti degli S-400 prosegue. In questo contesto, il quinto aereo è atterrato alla base aerea di Murted. Nel corso della giornata è atteso l'arrivo di altri due aerei", si legge nella nota del ministero turco. Un velivolo russo ha consegnato ieri un altro lotto, il quarto, dei sistemi missilistici S-400. I sistemi missilistici russi S-400 vengono consegnati alla base aerea di Murted, a nord-ovest della capitale turca Ankara. (segue) (Tua)