Libia: firmato accordo sul cessate il fuoco nella città meridionale di Murzuq

- I clan rivali della città di Murzuq, nel sud della Libia, hanno raggiunto un accordo per “fermare lo spargimento di sangue e gettare le basi per una pacifica convivenza" dopo gli scontri negli ultimi giorni. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” Adel Mehdi, membro del Consiglio comunale di Murzuq. L’intesa prevede “un cessate il fuoco, la fine delle manifestazioni armate in città, la formazione di un comitato congiunto per monitorare l'attuazione dell'accordo, la detenzione in tribunale per chiunque attacchi l'altra parte e inciti all'odio tra le parti in conflitto sui media". Questi sviluppi arrivano dopo che un gruppo di miliziani dell'etnia Tebu, composto sia da libici che da ciadiani, guidato dal miliziano Hasan Musa, ha condotto in settimana un attacco con armi pesanti nella città libica meridionale. Inoltre, una campagna contro le famiglie arabe presenti nella zona ha portato all'incendio di 12 abitazioni. Il Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale libico di Tripoli ha chiesto alla Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) di indagare sugli attacchi avvenuti nella città, esprimendo “profonda preoccupazione per gli atti di aggressione e le violenze avvenute nella città di Murzuq”. Secondo i media libici, questi attacchi su Murzuq metterebbero in pericolo i vicini impianti petroliferi di El Feel e Sharara. (Lit)