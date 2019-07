Roma: controlli antidroga nella Capitale, 14 arresti nell'ultima settimana. Sequestrati 4.5 kg di stupefacenti

- Nell'ultima settimana sono stati quattordici gli arrestati dalla Polizia di Stato per reati in materia di stupefacenti. Sequestrata marijuana, cocaina, eroina "rosa" e hashish per un totale di oltre 4 kg e mezzo. Diversi i quartieri romani e del litorale monitorati dagli agenti della Polizia di Stato. Il primo a finire in manette un "cliente" che, in largo Guido Mazzoni con al seguito una busta di colore blu e con fare sospetto si guardava ripetutamente intorno. L'atteggiamento dell'uomo ha attirato l'attenzione di due agenti della Polizia di Stato del commissariato San Lorenzo che, liberi dal servizio, stavano passando proprio su quella via. Qualificatisi, mostrando tesserino di riconoscimento e placca lo hanno fermato ed identificato. C.O., 33enne del Gambia, nervoso, ha mostrato il contenuto della busta su richiesta dei poliziotti: 2 succhi di frutta che ad un primo controllo apparivano chiusi. All'interno invece era contenuto un involucro di forma ovaidale che conteneva marijuana e un involucro di eroina. E' intervenuta allora, contattata la Sala operativa della Questura di Roma, una volante. I gambiano e gli agenti sono rientrati in Ufficio e dopo la redazione degli atti, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sequestrati 713 grammi di marijuana, 9 grammi di eroina e denaro in contante. (segue) (Rer)