Roma: controlli antidroga nella Capitale, 14 arresti nell'ultima settimana. Sequestrati 4.5 kg di stupefacenti (3)

- Altri due arresti per droga da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino: a Torre Angela, gli agenti, nel corso di un servizio antidroga, hanno arrestato B.V., 26enne originario di Termini Imerese beccato mentre vendeva della droga. Fermato è prima risultato negativo al controllo ma a seguito di perquisizione dell'appartamento dove viveva, di proprietà dell'Ater ed occupata abusivamente dal 26enne, gli agenti hanno trovato 36 involucri di cocaina per un peso di 38 grammi lordi, un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento. Arrestato è stato messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria per la direttissima. Il secondo su via Casale del Finocchio dove i poliziotti hanno notato due cittadini stranieri a bordo di una macchina che alla loro vista hanno cambiato direzione: sono entrati in un parcheggio e hanno abbandonato l'auto per scappare a piedi. I due per non farsi beccare si sono divisi: il guidatore verso via Casilina direzione via Serradifalco, facendo perdere le proprie tracce mentre il passeggero nella direzione opposta. La fuga è durata poco: fermato ha iniziato ad urlare "Non è roba mia, cosa volete?". L'uomo non aveva droga addosso ma a seguito di controllo dell'auto è stato trovato un involucro di marijuana del peso di 1.400 grammi. Sequestrata la droga e la macchina. (segue) (Rer)