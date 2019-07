Roma: controlli antidroga nella Capitale, 14 arresti nell'ultima settimana. Sequestrati 4.5 kg di stupefacenti (4)

- I "Falchi" della Squadra Mobile hanno arrestato B.A. romano di 38 anni – trovato in possesso di 463 grammi di cocaina.Sono stati invece bloccati, S.F. e C.M. entrambi romani rispettivamente di 41 e 14 anni che, contattati telefonicamente, raggiungevano in macchina i loro "clienti" per effettuare le "consegne a domicilio" in zona Casilino e Romanina. Durante alcuni servizi di controllo del territorio in via di Vermicino gli investigatori di Romanina hanno intercettato i due e seguiti fino a via Anagnina, e hanno assistito alla consegna della droga ad un cliente. Per i due questa è stata però l'ultima "trasferta": bloccati nell'immediato gli agenti hanno rinvenuto tra le gambe di C.M., una busta in cellophane contenente 44 dosi di cocaina per un peso di circa 30 grammi, pronte per essere vendute e circa 500 euro in contanti, riconducibili all'attività di spaccio. (segue) (Rer)