Roma: controlli antidroga nella Capitale, 14 arresti nell'ultima settimana. Sequestrati 4.5 kg di stupefacenti (5)

Roma: controlli antidroga nella Capitale, 14 arresti nell'ultima settimana. Sequestrati 4.5 kg di stupefacenti

- M.S. romano del '79, è stato invece arrestato dagli agenti del commissariato Colombo in via Tiberio Imperatore, trovato con 18 grammi di cocaina e 3 di hashish e 250 euro. Stessa sorte è toccata a P.A., 54enne romano e C.M. 51enne romana, arrestati per detenzione dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Appio perché trovati con 50 grammi di cocaina e 30 di eroina. Anche ad Anzio, in via Casal di Claudia, i poliziotti del commissariato di zona, hanno proceduto al controllo di S.M., fermato alla guida della sua auto. Lo stato di insofferenza nel corso del fermo ha insospettito gli agenti che hanno deciso perquisirlo. Controllo esteso anche a casa dove dentro l'armadio, sotto una catasta di panni, hanno trovato droga e soldi: 50 grammi di cocaina e 750 euro in contanti. L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Alla Borghesiana gli agenti del commissariato di Frascati, durante un servizio antidroga, hanno arrestato P.M., romano di 38 anni. A casa dell'uomo, sono state trovate 4 piante di marijuana, hashish del peso di 141 grammi, 40 grammi di marijuana e bilancino di precisione. Infine, fermato per un controllo in via Principe Amedeo dagli agenti del commissariato Viminale, K.S., 31enne del Gambia, trovato in possesso di eroina e marijuana per un totale di 7 grammi, è stato arrestato e dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. (Rer)