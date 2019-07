Business news: bilancio, governo indiano punta a disinvestimenti da imprese statali per almeno 150 miliardi di rupie

- Il governo intende ricavare almeno 150 miliardi di rupie (2,18 miliardi di dollari) riducendo del 75 per cento le proprie quote in 18 imprese statali. Il ministro delle Finanze Nirmala Sitharaman nell'ultimo bilancio, presentato la settimana scorsa, ha fissato l'ambizioso obiettivo di 1.050 miliardi di rupie (15,33 miliardi di dollari) dalla vendita di partecipazioni statali, con un aumento significativo rispetto agli 850 miliardi di rupie dell'anno scorso. Mentre un terzo del target di disinvestimento sarà ottenuto dalla vendita diretta di imprese statali, inclusa la compagnia aerea di bandiera Air India, le altre vendite saranno fatte in base alla regola secondo la quale tutti gli enti quotati dovranno avere un fondo cassa pubblico almeno del 25 per cento dopo tre anni di quotazione. Il governo ha rimandato questo processo per le aziende statali, ottenendo ogni anno una proroga da parte del Securities and Exchange Board of India (Sebi), l'organo di vigilanza sui mercati finanziari. "Il governo ha intenzione di conformarsi alle norme Sebi per le aziende statali durante quest'anno fiscale", ha dichiarato un funzionario del ministero. (Inn)