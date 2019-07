Business news: Cambogia, nel secondo trimestre approvati progetti immobiliari per 3,1 miliardi di dollari

- Gli investimenti in costruzioni approvati dalle autorità della Cambogia nel secondo trimestre del 2019 sono ammontati complessivamente a 3,1 miliardi di dollari, con un incremento di quasi il 90 per cento rispetto ai primi tre mesi dell’anno, secondo i dati pubblicati dalla società immobiliare Cbre. Il forte incremento degli investimenti è riconducibile in larga parte al boom del mercato dei condomini trainato dagli investitori cinesi nell’area di Phnom Penh. I dati includono anche i progetti infrastrutturali, un altro settore dominato dalla Cina, che ha fornito alla Cambogia prestiti per miliardi di dollari destinati alla realizzazione di strade, ponti, porti e aeroporti. Cbre stima che nel primo semestre del 2019 gli investimenti in costruzioni ammonteranno a 4,8 miliardi di dollari, oltre il doppio rispetto alla prima metà del 2018. (Fim)