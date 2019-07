Business news: ministro Petrolio iraniano, Usa utilizzano sanzioni per provocare shock petrolifero

- Gli Stati Uniti utilizzano le sanzioni economiche contro l’Iran per provocare uno shock petrolifero. Lo ha dichiarato il ministro del Petrolio iraniano, Bijan Zangeneh, in una conferenza stampa. Per il ministro le sanzioni imposte da Washington contro Iran e Venezuela, membri dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) hanno l’obiettivo di espandere il mercato delle vendite di petrolio statunitense. "Alcune sanzioni sono imposte in modo da consentire agli Stati Uniti di continuare a produrre e sviluppare il petrolio derivante da scisti bituminosi (shale oil)”, ha dichiarato Zangeneh. “Questa produzione di petrolio ha bisogno di un mercato e non può essere compensata da tagli regolari da parte dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, quindi gli Stati Uniti devono provocare uno shock sul mercato per trovare un posto", ha detto il ministro. La produzione di greggio degli Stati Uniti, primo produttore mondiale, è oggi pari a circa 12 milioni di barili al giorno, secondo dati dell'Agenzia internazionale per l'energia (Eia). La sua fornitura di petrolio totale (compreso petrolio da scisti bituminosi e condensati di gas naturale) è stato pari a 17,04 milioni di barili al giorno nel mese di maggio, in netta crescita rispetto alla media del 2018, pari a 15,49 milioni di barili. Lo scorso 2 luglio, l’Opec e dieci produttori al di fuori del Cartello, guidati dalla Russia, hanno deciso di prorogare per nove mesi i tagli alla produzione frutto dell’accordo del dicembre del 2018, per sostenere il prezzo del petrolio. L'Iran, la cui produzione è stata colpita duramente dalle sanzioni, è stato esentato dall’accordo. (Res)