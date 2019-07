Business news: direttore Tanger Med a “Nova”, rafforzati i collegamenti con l’Italia

- Con l’inaugurazione della seconda parte del porto di Tanger Med, avvenuta la scorsa settimana, il nord del Marocco diventa sempre più attrattivo per le navi in transito nel Mediterraneo con un rafforzamento dei collegamenti diretti con i porti italiani. L'apertura di Tanger Med 2 ha fatto sì che lo scalo del nord del Marocco divenisse il primo porto d'Africa e del Mediterraneo in termini di capacità. “Per esempio in Italia c'è il porto di Gioia Tauro che è molto famoso con 3 milioni di unità equivalente a venti piedi (Teu) di capacità. Noi nella prima fase abbiamo già una capacità di 3 milioni e mezzo ma arriveremo presto a poterne contenere 9 milioni”: è quanto ha spiegato il direttore di Tanger Med, Rachid Houari, in un colloquio con “Agenzia Nova” durante una visita alla nuova infrastruttura portuale. Eppure il progetto di Tanger Med, si pone sempre più in maniera complementare rispetto agli scali europei, puntando ad essere un hub per lo scambio di merci tra Europa e Africa. “Siamo connessi a 90 paesi ogni settimana in tutto il mondo. Ci sono linee marittime indirette che portano fino al Canada ogni settimana, ma con l’Italia abbiamo un rapporto privilegiato”, ha spiegato il funzionario marocchino. Il transito più importante che proviene dall'Italia a Tanger Med non riguarda i container, come avviene invece rispetto ad altri paesi, ma i camion perché l'Italia è molto vicina. "Si parla di 350 mila camion che arrivano in Marocco via Algeciras, in particolare partendo da Genova e Livorno con partenze settimanali. Questo - ha spiegato Houari - dipende molto anche dal fatto che esiste una grande comunità di marocchini che vivono in Italia, circa 300 mila persone, che rientrano ogni anno per le ferie estive in Marocco passando dal nostro porto. Molti marocchini hanno i furgoni e poi ci sono i container. Ritengo che sia di 250 mila lo scambio di container tra i due paesi”. Rispetto al problema dell'immigrazione, l'amministrazione del porto marocchino, principale porta d’ingresso in Europa, cerca "di lavorare per avere un ruolo di volano in questa regione del nord del Marocco in modo da dare sempre più benessere alla popolazione locale e offrire nuove opportunità di lavoro; in questo modo cerchiamo di garantire con il nostro sviluppo una vita dignitosa agli abitanti di questa zona evitando che emigrino all'estero”. Negli ultimi dieci anni Tangeri è diventata la seconda città del Marocco più forte dal punto di vista economico, dopo Casablanca. “Abbiamo visto la nascita di centinaia di nuove imprese che hanno creato 60 mila nuovi posti di lavoro diretti e 80 mila di indotto. Il nostro lavoro quindi è quello di dare delle opportunità agli investitori di venire in questa regione e di dare lavoro ai giovani in modo che possano lavorare in modo dignitoso”, ha aggiunto. (Mar)