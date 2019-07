Business news: premier Iraq, stop exporto Stretto Hormuz “grande ostacolo per economia”

- Qualsiasi interruzione delle esportazioni petrolifere attraverso lo Stretto di Hormuz sarà "un grande ostacolo per l’economia irachena”. Lo ha dichiarato il premier iracheno Adel Abdul Mahdi nella sua conferenza stampa settimanale. Per il premier l’Iraq ha pochi sbocchi per il suo petrolio, dipendendo quasi interamente dall’utilizzo dello Stretto di Hormuz. Lo scorso mese di giugno l’Iraq ha esportato 105,6 milioni di barili di greggio, una media di circa 3,52 milioni di barili al giorno, di cui ben 3,39 attraverso i terminal di Bassora città situata sulle rive dello Shatt al Arab, nel sud dell’Iraq. L’altro sbocco per il petrolio iracheno è il porto turco di Ceyhan, da cui però sono stati esportati in media nel mese di giugno solamente 105 mila barili di greggio al giorno. Alla luce delle tensioni sempre più forti nella regione del Golfo a causa dello scontro tra Stati Uniti e Iran, Abdul Mahdi ha dichiarato che il governo di Baghdad sta valutando piani di emergenza per affrontare possibili disagi, tra cui la ricerca di percorsi alternativi per le esportazioni di petrolio. "Abbiamo bisogno di diversificare i nostri punti di esportazione", ha dichiarato il premier. Abdul Mahdi ha rivelato che come parte del piano di emergenza, il gabinetto di governo ha autorizzato il ministero del Petrolio a portare avanti due progetti per sostenere le future esportazioni. Il dicastero è stato incaricato di condurre studi di fattibilità e di esaminare i modelli di investimento per costruire un importante oleodotto per esportare il petrolio estratto dai giacimenti nel sud dell’Iraq verso il porto di Aqaba, in Giordania. Il ministero sta valutando la realizzazione di un impianto petrolifero offshore al largo delle coste irachene. (Irb)