Business news: Egitto, inflazione scesa al 9,4 per cento a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso d’inflazione in Egitto si è attestato al 9,4 per cento lo scorso mese di giugno, in forte contrazione rispetto al 14,1 per cento registrato nel precedente mese di maggio. Lo rivelano i dati ufficiali dell’agenzia di statistica nazionale Capmas. L’indice dei prezzi al consumo è salito a 300,6 punti a giugno rispetto ai 274,8 punti dello stesso periodo dello scorso anno. L’inflazione dovrebbe tuttavia tornare a crescere questo mese, dopo che lo scorso 5 luglio il governo ha annunciato l’ultimo taglio ai sussidi sui carburanti. Una misura attesa da tempo, in linea con gli impegni assunti dall’Egitto con il Fondo monetario internazionale (Fmi), ma che ha aumentato del 38 per cento in media i prezzi dei maggiori prodotti petroliferi. In aumento anche i prezzi dei servizi e dei prodotti alimentari, così come si è registrata una crescita del 15 per cento delle tariffe dei microbus al Cairo. (Cae)