Business news: Egitto, risparmiati 2,8 miliardi di dollari da taglio sussidi carburante

- La riduzione dei sussidi sul carburante ha consentito un risparmio di circa 2,8 miliardi di dollari per lo Stato egiziano nell’anno fiscale 2018-2019, terminato lo scorso 30 giugno. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze egiziano, Mohamed Maait, in un comunicato stampa. Il ministro ha riferito che il denaro risparmiato verrà utilizzato per programmi sanitari, giustizia sociale, istruzione e aumento generale dei salari. Lo scorso 5 luglio il governo egiziano ha annunciato un ultimo taglio ai sussidi sui carburanti, aumentando a una media del 38 per cento i principali prodotti energetici. Tale misura ha provocato un aumento di almeno il 15 per cento dei prezzi dei trasporti al Cairo, dove contestualmente è stato dispiegato un importante dispositivo di sicurezza. Gli aumenti hanno riguardato anche i prezzi dei prodotti alimentari e dei principali servizi. (Cae)