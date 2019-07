Business News: Ghana, governo rinuncia a progetto nuova sede parlamento

- Il governo del Ghana ha archiviato il piano per la costruzione della nuova sede del parlamento, stimato in 200 milioni di dollari. Lo ha riferito alla radio locale "Neat Fm" la portavoce parlamentare Kate Addo, precisando che i deputati hanno stimato che al momento non fosse prioritario procedere. Il progetto è stato molto contestato dall'opposizione, che ha denunciato una spesa vista come sconveniente di fronte alle necessità nazionali: i soldi, hanno sostenuto i detrattori, sarebbero meglio spesi in servizi pubblici, nella sanità e nell'istruzione, oltre che nei servizi di fornitura di acqua ed elettricità. (Res)