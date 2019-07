Business News: energia, delegazione di aziende britanniche in visita in Etiopia la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti di 17 organizzazioni energetiche britanniche visiteranno l'Etiopia la prossima settimana come parte della missione Catalyst Energy. Nel corso della missione, come riferito in una nota dall’ambasciata del Regno Unito ad Addis Abeba, le organizzazioni incontreranno le controparti etiopi nel settore energetico per approfondire le opportunità di collaborazione. L'Etiopia produce attualmente energia da 4.200 megawatt (Mw) e punta ad aumentare la capacità di generazione fino a 37 mila Mw entro il 2037. (Res)