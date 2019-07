Business news: Corea del Sud–Giappone, Tokyo rifiuta proposta di negoziati su restrizione export

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha rifiutato la proposta di negoziati da parte della Corea del Sud per risolvere il contrasto sulle restrizioni alle esportazioni di Tokyo verso Seul. Lo ha reso noto il ministro del Commercio giapponese Hiroshige Seko, aggiungendo che il Giappone non ha intenzione di modificare le restrizioni e che la questione non è oggetto di negoziazioni. Il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in aveva esortato il Giappone a ritrattare queste restrizioni sulle esportazioni di materiali fondamentali verso la Corea del Sud e aveva richiesto negoziazioni per risolvere la questione. Seko ha dichiarato che la decisione è parte della revisione delle operazioni domestiche di controllo delle esportazioni. "Non stiamo pensando di ritrattarla", ha detto il ministro del Commercio. (Git)