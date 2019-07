Business news: Giappone, Daiwa House costruirà cittadina interamente alimentata a rinnovabili

- Daiwa House Industry Co, principale costruttore di abitazioni giapponese, specificato in edifici prefabbricati, ha annunciato di aver avviato i lavori per la realizzazione di una cittadina interamente alimentata da fonti energetiche rinnovabili a Funabashi, nella prefettura di Chiba. Il progetto sarà il primo in Giappone ad operare interamente tramite energia da fonti rinnovabili, sin dalla fase di costruzione. Le abitazioni saranno dotate di impianti fotovoltaici domestici, la cui produzione sarà integrata da una centrale idroelettrica a Hida, nella prefettura di Gifu. La cittadina sorgerà presso un ex sito industriale, e verrà ultimata entro marzo 2021. In tutto il complesso includerà 11 condomini di 11 piani, per un totale di 571 unità abitative, sette altri edifici per un totale di 262 unità abitative, e 26 tra case singole ed edifici commerciali su un’area complessiva di 57mila metri quadrati. (Git)