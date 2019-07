Business news: India, inflazione al dettaglio al 3,18 per cento a giugno

- L’inflazione al dettaglio in India è salita a giugno al livello più alto da otto mesi, 3,18 per cento, dopo il 3,05 per cento di maggio, restando tuttavia al di sotto delle previsioni degli analisti, intorno al 3,2 per cento, e all’obiettivo della Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale, del quattro per cento. I prezzi dei generi alimentari, che incidono per quasi la metà sull’indice al consumo, sono aumentati del 2,17 per cento, dopo l’1,83 per cento di maggio, il quinto aumento mensile consecutivo. Le piogge monsoniche finora sono state inferiori alla media e ciò potrebbe comportare un ulteriore rincaro dei prezzi alimentari nei prossimi mesi. (Inn)