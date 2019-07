Business news: India, produzione industriale cresciuta del 3,8 per cento a maggio

- L’indice della produzione industriale in India è aumentato del 3,8 per cento a maggio, dopo il 4,3 per cento di aprile. Dodici settori su 23 hanno registrato una crescita. Agli estremi si trovano i beni non durevoli con un’espansione del 7,7 per cento e quelli durevoli, con una flessione del -0,1 per cento. (Inn)