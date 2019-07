Business news: Tunisia, ricavi turistici saliti del 42,5 per cento nel primo semestre

- I ricavi turistici in Tunisia hanno raggiunto quota 692 milioni di dollari nella prima metà del 2019, in crescita del 42,5 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E’ quanto emerge dalle cifre ufficiali pubblicate dalle autorità tunisine, a pochi giorni dagli attentati kamikaze che hanno colpito il paese in piena stagione estiva. Il ministro del Turismo, René Trabelsi, ha detto che gli attacchi - rivendicati dallo Stato islamico - non dovrebbero avere alcun impatto sui ricavi turistici: le prenotazioni sono rimaste inalterate e la Tunisia prevede un anno da record con 9 milioni di turisti. Il numero degli arrivi (3,8 milioni di turisti) è aumentato del 17 per cento nel primo semestre rispetto allo stesso periodo del 2018. I principali tour operator europei hanno iniziato a tornare nel paese nel 2018, dopo tre anni di sfiducia a seguito dell’attacco sulla spiaggia di Sousse - 39 turisti uccisi - e dell'attentato al Museo Nazionale del Bardo a Tunisi – 21 morto tra cui quattro cittadini italiani. Il numero di turisti in Tunisia è salito a 8,3 milioni l'anno scorso. Il turismo rappresenta circa l'8 per cento del Prodotto interno lordo del paese rivierasco. (Tut)