Business news: Iraq, nei prossimi giorni tagli alle esportazioni dai porti del sud

- L’Iraq sta esportando attualmente 3,4 milioni di barili di petrolio al giorno dai porti del sud del paese, ma ridurrà tale cifra nei prossimi giorni in linea con i suoi impegni internazionali. Lo ha dichiarato il direttore generale della Compagnia petrolifera di Bassora, Ihsan Abdul Jabbar, al quotidiano “al Sabah”. Il ministero del Petrolio, ha spiegato, ha deciso di iniziare a ridurre le esportazioni del petrolio prodotto nei giacimenti del sud attorno alla metà del mese di luglio. Abdul Jabbar non ha indicato a quanti milioni di barili al giorno si attesterà la produzione, ma ha fatto sapere che vi sarà un continuo monitoraggio dei mercati mondiali di petrolio. Infine, il dirigente della Compagnia petrolifera di Bassora ha negato che vi siano divergenze con la statunitense ExxonMobil in merito ai piani di sviluppo del giacimento West Qurna-1, spiegando che i negoziati con il governo proseguono. (Irb)