Business news: ministro Petrolio iracheno, accordo Opec+ contribuirà a stabilizzare mercati

- Il ministro del Petrolio iracheno, Thamer Ghadhban, ha dichiarato che l’accordo Opec+ per estendere i tagli alla produzione petrolifera fino al primo trimestre 2020 contribuirà a stabilizzare il mercato e a ridurre le fluttuazioni dei prezzi. "Il prezzo di 70 dollari al barile è accettabile e l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio lavora per un prezzo equo sia per i consumatori che per i produttori", ha affermato in un commento a margine di una conferenza sull'energia a Baghdad. Il ministro ha inoltre sottolineato la necessità di mantenere la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz da cui transita la maggior parte delle esportazioni di petrolio dell’Iraq. (Res)