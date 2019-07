Business news: autorità marocchina lancia bando per impianto solare Noor Midelt II

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’autorità marocchina per l’energia, (Masen), ha appena lanciato il bando di pre-qualifica per l'impianto solare Noor Midelt II. Secondo quanto riporta il quotidiano marocchino “L'Economiste”, Masen ha appena lanciato "il primo passo del processo di selezione di un partner privato responsabile della progettazione, finanziamento, costruzione, gestione e manutenzione della centrale ad energia solare. Per il quotidiano, "la sfida per questo mercato in particolare implica lo sviluppo di una centrale elettrica di ultima generazione che sfrutta le evoluzioni tecnologiche in termini di stoccaggio per migliorare ulteriormente i rendimenti e i costi del progetto". Grazie ai programmi di sviluppo di progetti integrati di Masen, l'obiettivo del mix elettrico nazionale è portare il contributo delle rinnovabili al 52 per cento entro il 2030. (Res)