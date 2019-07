Business news: Banca mondiale, alta velocità ferroviaria cinese offre modello per altri paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ferrovia ad alta velocità cinese (Hsr) ha registrato una rapida crescita e offre oggi numerosi spunti praticabili per altri paesi in considerazione degli investimenti nel settore, secondo un rapporto della Banca Mondiale. I fattori chiave alla base dello sviluppo di successo dell'alta velocità cinese includono lo sviluppo di un piano globale a lungo termine e la standardizzazione di progetti e procedure, sostiene il rapporto, che riassume lo sviluppo della tecnologia Hsr in Cina. Secondo la Banca Mondiale, il piano ferroviario a medio e lungo termine della Cina, con un orizzonte fino a 15 anni, fornisce un quadro chiaro per lo sviluppo del sistema. Il costo di costruzione della rete ad alta velocità cinese ammonta a circa due terzi del costo in altri paesi, secondo il rapporto, che stima in media un costo di 17-21 milioni di dollari per chilometro. (Cip)