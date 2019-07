Migranti: Fd'I in piazza a Roma contro decisione Parigi su Carola Rackete (2)

- "Siamo qui per dimostrare il nostro dissenso sia nei confronti della Francia di Macron, che continua a provocare la nostra Nazione sulle politiche di contenimento dell'immigrazione clandestina, che contro il comune di Parigi, che ha voluto conferire a Carola Rackete, indagata per immigrazione clandestina, la sua massima onorificenza e addirittura vuole dare 100.000 euro alle ONG perché continuino a trasbordare clandestini in Italia. L'Italia è uno Stato sovrano e va rispettata: i francesi ricordino quello che hanno fatto in questi secoli nei confronti dell'Africa e degli africani". È quanto ha detto in piazza Farnese il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. Il capogruppo di Fd'I in Senato, Luca Ciriani ha annunciato che "Martedì in Aula chiederò ufficialmente al governo di convocare l'ambasciatore francese perché sia fatta chiarezza. La Francia si è chiaramente schierata a favore degli scafisti e dei trafficanti di esseri umani. È gravissima la decisione di premiare il comandante della Sea Watch, e donare 100mila euro alla Ong Sos Mediterranée per 'nuovi missioni di salvataggio'. È un attacco alla nostra Nazione. Perciò la Francia deve darci spiegazioni". Nel pomeriggio Giorgia Meloni aveva annunciato la scelta di Fratelli d'Italia di declinare l'invito a partecipare al ricevimento, spiegando che "Da giorni la nostra Nazione subisce provocazioni inaccettabili ed è necessario dare un segnale forte e deciso". (Com)