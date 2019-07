Business news: Consiglio di Stato cinese, ulteriori misure per stabilità commercio estero

- Il governo cinese ha deciso di adottare ulteriori misure per assicurare la stabilità del commercio estero. Lo riferisce la stampa cinese. "Per stabilizzare il commercio estero, la chiave è espandere ulteriormente l'apertura e concentrarsi sul rafforzamento del potere endogeno delle imprese attraverso riforme orientate al mercato e con mezzi economici", secondo una dichiarazione rilasciata dopo una riunione esecutiva del Consiglio di Stato presieduta dal premier Li Keqiang. La Cina migliorerà le sue politiche fiscali: durante la riunione, è stato discusso come abbassare ulteriormente il livello generale delle tariffe di importazione del paese, perfezionare le politiche di sconto sulle imposte all'esportazione e accelerare il processo di riduzione delle imposte. (Cip)