Business news: premier bengalese Hasina, nel turismo islamico enorme potenziale di sviluppo

- Il turismo islamico ha un enorme potenziale e deve diventare un marchio globale, vista la sua crescita annua dell'8,3 per cento. Lo ha dichiarato il primo ministro del Bangladesh Sheikh Hasina. "Il valore del mercato del turismo islamico aumenterà arrivando a 243 miliardi di dollari entro il 2021 con una crescita annua dell'8,3 per cento. Quindi sforzi e tabelle di marcia per promuovere il turismo islamico come un marchio di business globale devono essere implementati urgentemente", ha detto la premier all'inaugurazione dell'evento "Dacca città del turismo dell'Organizzazione della cooperazione islamica 2019" che si è svolto nella capitale bengalese. Hasina ha proposto lo sviluppo di punti turistici specifici per i visitatori degli stati membri dell'Organizzazione della cooperazione islamica (Oic) a Cox's Bazar. "Il fiorire del settore turistico può avere un ruolo importante nella realizzazione del nostro obiettivo di diventare una nazione sviluppata e prosperosa. In questo caso, il turismo islamico è l'area in cui abbiamo la maggiore opportunità e il più solido potenziale per lavorare insieme", ha dichiarato la premier invitando tutti i paesi dell'Oic a collaborare alla promozione del turismo islamico. (Inn)