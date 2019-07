Business news: Trump, Pechino "ci ha deluso" non acquistando prodotti agricoli statunitensi

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha lamentato che la Cina non sta acquistato prodotti agricoli dagli Stati Uniti, un impegno che Pechino si era assunto come parte della ripresa dei negoziati commerciali. "Il Messico sta facendo grandi cose alla frontiera, ma la Cina ci sta deludendo per il fatto che non ha acquistato i prodotti agricoli dai nostri grandi produttori, così come si era impegnata a fare”, ha scritto il presidente statunitense sul suo profilo Twitter. Il quotidiano “New York Times” ha però riferito che per Pechino i funzionari cinesi non hanno assunto alcun impegno esplicito riguardo agli acquisti di prodotti agricoli. La questione potrebbe minacciare i colloqui, da poco ripresi, tra le due maggiori economie del mondo. Il consigliere economico della Casa Bianca, Larry Kudlow, ha detto ai giornalisti che il governo si aspetta che la Cina inizi ad acquistare "prodotti agricoli" statunitensi "molto presto", definendolo un "punto chiave" dei negoziati commerciali. (Was)