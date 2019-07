Business news: ministero Commercio cinese, negoziatori in contatto per proseguire verso accordo con Usa

- I negoziatori cinesi e statunitensi riavvieranno le consultazioni economiche e commerciali sulla base dell'uguaglianza e del rispetto reciproco, in linea con il consenso raggiunto dai due capi di Stato a margine del vertice del G20 a Osaka. Lo ha riferito il ministero del Commercio cinese. "Le delegazioni di entrambe le parti sono attualmente in contatto per un accordo concreto", ha detto il portavoce del ministero, Gao Feng. Martedì 9 luglio i responsabili dei negoziati commerciali di Cina e Stati Uniti hanno tenuto una conversazione telefonica e scambiato opinioni sull'attuazione del consenso raggiunto dai leader dei due paesi a Osaka. "I gruppi economici e commerciali delle due parti stanno seriamente implementando il consenso dei due capi di Stato", ha detto Gao. (Cip)