Business news: Cina, costante crescita investimenti stranieri nei primi sei mesi del 2019

- La Cina ha visto una crescita costante degli investimenti stranieri nella prima metà del 2019, secondo i dati ufficiali pubblicati dal ministero del Commercio cinese. Il valore effettivo degli investimenti esteri in Cina è aumentato del 7,2 per cento rispetto a un anno fa, raggiungendo 478,33 miliardi di yuan (69,6 miliardi di dollari) durante il periodo gennaio-giugno, secondo il ministero. L'importo in dollari si è attestato a 70,74 miliardi, in aumento del 3,5 per cento su base annua. Nello stesso periodo sono state create 20.131 nuove imprese finanziate all'estero. Nel solo mese di giugno, gli investimenti esteri totali effettivamente utilizzati sono saliti dell'8,5 per cento su base annua a 109,27 miliardi di yuan (15,9 miliardi di dollari), secondo i dati del ministero. La lettura ammontava a un totale di 16,13 miliardi di dollari, una crescita del 3 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I dati bancari, mobiliari e assicurativi non sono stati inclusi nei dati mensili pubblicati dal ministero. (Cip)