Business news: Egitto, prezzi carburanti saranno adattati a standard mondiali ogni tre mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto aggiornerà ogni tre mesi i prezzi dei carburanti per adattarli agli standard mondiali. Lo stabilisce un decreto del premier Mustafa Madbouli reso pubblico attraverso un comunicato del governo. L’indicizzazione automatica dei prezzi si applicherà a tutti i prodotti petroliferi tranne le bombole a gas per uso domestico e i prodotti petroliferi usati per la produzione di elettricità. Lo scorso aprile l’Egitto aveva già avviato un Meccanismo automatico per l’indicizzazione dei prezzi (Apim) con l’obiettivo di adeguare il prezzo della benzina 95 ottani alla media mondiale. Con il decreto odierno, anche gli altri carburanti saranno soggetti allo stesso meccanismo, entrato in vigore ufficialmente il 30 giugno scorso. Gli aumenti dei carburanti sul mercato domestico dovrebbero essere pari al 10 per cento dei prezzi attuali. Il governo egiziano ha annunciato un ultimo taglio ai sussidi sui carburanti, aumentando a una media del 38 per cento i principali prodotti energetici. Tale misura ha provocato un aumento di almeno il 15 per cento dei prezzi dei trasporti al Cairo, dove contestualmente è stato dispiegato un importante dispositivo di sicurezza. Gli aumenti hanno riguardato anche i prezzi dei prodotti alimentari e dei principali servizi. Madbouli ha dato ordine ai governatori di monitorare da vicino la situazione alle stazioni degli autobus, dove i conducenti sono chiamati ad attenersi alle nuove tariffe annunciate dal governo. Le notizie degli ultimi giorni sono state accolte dall’irritazione e dal risentimento di un ampio segmento della popolazione egiziano, nonostante l’esecutivo abbia promosso sui social un video per difendere il taglio ai sussidi, che hanno permesso allo Stato di salvaguardare “37 miliardi di dollari nelle casse nel solo 2019”. (Cae)