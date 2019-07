Business news: Egitto, interscambio con paesi africani in aumento del 23 per cento nel 2018

- L'interscambio commerciale dell'Egitto con gli altri paesi africani è cresciuto del 23 per cento nel corso del 2018. Lo rileva l'agenzia nazionale di statistica Capmas in un comunicato. In particolare, il volume dell'interscambio con i paesi del continente è cresciuto dai 5,6 miliardi di dollari del 2017 ai 6,9 miliardi del 2018. Le esportazioni sono salite da 3,7 a 4,7 miliardi di dollari; contestualmente, le importazioni sono passate dagli 1,9 miliardi di dollari del 2017 ai 2,1 miliardi dello scorso anno. Il primo acquirente dei prodotti egiziani è stata l'Algeria con 977,2 milioni di dollari di prodotti importati, seguita da Libia (632,2 milioni di dollari) e Marocco (499,3 milioni di dollari). (Cae)