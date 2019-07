Business news: Algeria aderisce all'aerea libero scambio africana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria si è unita ufficialmente all’Area di libero scambio continentale (Cfta) dell’Africa. Lo ha annunciato il premier algerino, Noureddine Bedoui, in occasione del summit dei capi di Stato e di governo dell’Unione africana (Ua), in corso nella capitale nigerina Niamey. La nuova Area di libero scambio continentale (Cfta) è stata inaugurata in occasione del 12mo vertice straordinario dei capi di Stato e di governo dell’Ua in corso in Nicer. Secondo Bedoui, l’adesione dell’Algeria al Cfta “rappresenta l'impegno del paese per lo sviluppo dell’Africa”, osservando che l’area di libero scambio sosterrà la liberalizzazione dell’economia e del commercio africano, contribuendo all’unità del continente. "La regione africana ha i benefici e le competenze necessarie per essere un vero motore di crescita nel mondo", ha dichiarato il premier. “Dobbiamo tutti rispettare, attraverso il rafforzamento della cornice legale del commercio, le nostre politiche economiche e rendere maggiormente efficienti i sistemi di pagamento regionali”. (Ala)