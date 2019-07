Messico: rete consolare in allarme per piano Usa di espulsione "massiccia" di migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo messicano ha attivato un piano di emergenza in vista dell'operazione di espulsione "massiccia" di migranti annunciata per domani, domenica, dal presidente Usa Donald Trump. Il paese latino, riferisce il quotidiano "El Universal", ha istruito i 50 consolati e sedi diplomatiche negli Usa per utilizzare fondo da due milioni di dollari stanziati per particolari contingenze. Viene inoltre messa in campo una squadra speciale di 400 avvocati e rilanciata la campagna informativa "Conosci i tuoi diritti", pensata per tutelare i connazionali da eventuali violazioni dei loro diritti. Una campagna che fa inoltre particolare riferimento alla necessità di assicurarsi tutori nel caso di separazioni all'interno delle famiglie. Trump aveva confermato nella giornata di venerdì che il servizio migratorio avrebbe dato il via alle operazioni. "Sono entrati in modo illegale", ha detto Trump nel corso di un'intervista alla Casa Bianca. "Verranno riportati nei loro paesi", ha specificato il presidente parlando di un intervento su circa duemila cittadini. (segue) (Mec)