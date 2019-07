Taranto: Di Maio, ritrovato corpo Cosimo Massaro, un abbraccio a famiglia in queste ore di dolore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro, Luigi di Maio, in merito a Cosimo Massaro, gruista Ex Ilva, precipitato in mare mercoledì sera dopo il crollo del grande impianto sul quale stava lavorando sul quarto sporgente del porto, scrive su Twitter: "È stato ritrovato il corpo di Cosimo. Un abbraccio alla sua famiglia, ai suoi cari, a chi in questo momento sta vivendo ore di dolore". (Rin)