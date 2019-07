Nagorno-Karabakh: presidente azerbaigiano Aliyev, conto su posizione oggettiva della Francia per soluzione crisi

- Il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev ha inviato oggi un messaggio di congratulazioni all'omologo francese Emmanuel Macron, in occasione della Festa nazionale domani 14 luglio. Aliyev ha ricordato le buone tradizioni dei rapporti tra Baku e Parigi, "arricchite dai nostri passi per sviluppare e rafforzare i legami di amicizia e cooperazione tra i nostri due paesi". Secondo quanto osservato dal presidente azerbaigiano, il contatti politici di alto livello tra i due paesi sono accompagnati da un "lavoro congiunto in campo economico e umanitario". Aliyev ha affermato inoltre di riporre "grandi speranze" in una posizione "risoluta e oggettiva" della Francia, come paese copresidente del gruppo di Minsk dell'Osce, per la risoluzione del conflitto nel Nagorno-Karabakh. "Il conflitto deve essere risolto pacificamente e giustamente in accordo con le norme e i principi del diritto internazionale, le risoluzioni rilevanti da parte del Consiglio di sicurezza Onu, le previsioni dell'atto finale di Helsinki, nella cornice dell'integrità territoriale del nostro paese", ha dichiarato il presidente dell'Azerbaigian. (Res)