Fiumicino: Acea Ato2, infrastruttura di Testa di Lepre non di nostra competenza, gestita da Arsial

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acea Ato 2, "in merito ai disagi idrici riscontrati in zona Testa di Lepre (Fiumicino) e lamentati dall’Amministrazione Comunale, precisa chequesta infrastruttura non è di propria competenza, ricadendo ancora nel perimetro di Arsial, ente a cui spetta la manutenzione delle reti, in quanto gestore del servizio. Tuttavia, nella giornata di oggi, in risposta a una segnalazione pervenuta a fine mattinata dalle forze dell’ordine, Acea Ato 2 è intervenuta sul posto, in emergenza, per spirito di servizio, per riattivare il pompaggio di competenza Arsial che alimenta la zona, consentendo il ripristino del flusso idrico ai cittadini, nonostante – come detto - per gli impianti di distribuzione interessate dal problema non è ancora stato formalizzato il trasferimento ad Acea Ato 2". (Com)