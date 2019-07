Medio Oriente: Hunt, “Londra faciliterà rilascio petroliera Grace 1”

- Il Regno Unito faciliterà il rilascio della Grace 1, la petroliera battente bandiera panamense ma di proprietà iraniana fermata nei giorni dalle autorità di Gibilterra con l'accusa di trasportare petrolio in Siria, contravvenendo alle sanzioni internazionali. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri britannico, Jeremy Hunt, nel corso di una “telefonata costruttiva” con l'omologo iraniano, Mohammad Javad Zarif. La nave è stata sequestrata la settimana scorsa dai British Royal Marines al largo delle coste del territorio britannico d'Oltremare con l'accusa di aver violato le sanzioni contro la Siria. Teheran ha chiesto alla Gran Bretagna di liberare la petroliera e nega categoricamente che la destinazione della Grace 1 fossa il porto di Tartus, in Siria. La vicenda ha alimentato la tensione nel Golfo, dove l'Iran ha tentato di bloccare una petroliera britannica come ritorsione per la Grace 1. Il Regno Unito ha annunciato ieri l'invio del cacciatorpediniere Hms Duncan per affiancare la fregata Hms Montrose nella protezione navi commerciali e petroliere che incrociano nell’area dello Stretto di Hormuz. In un messaggio su Twitter, Hunt ha detto che Londra “faciliterà il rilascio” della Grace 1 “se riceverà garanzie” che il carico “non andrà in Siria” a seguito del processo presso i tribunali di Gibilterra. “Zarif mi ha detto che l'Iran vuole risolvere la questione e che non sta cercando un'escalation”, ha detto ancora Hunt. (Res)