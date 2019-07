Usa: Dipartimento di stato, allarme per incertezza investimenti in Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato degli Usa ha lanciato un allarme sulle difficoltà di fare investimenti in Messico, paese nel quale si registra "incertezza per il mancato rispetto dei contratti, l'insicurezza e la corruzione". Situazioni che preoccupano alimentano i timori che non si stiano rispettando "le regole del gioco". "Gli investitori son sempre più preoccupati che l'amministrazione del presidente Andres Manuel Lopez Obrador stia indebolendo la fiducia nelle regole del gioco, in particolar modo nel settore energetico", soprattutto con le azioni che indeboliscono "la autonomia politica della Commissione federale sulla concorrenza economica (Cofece), la Commissione nazionale idrocarburi (Cnh) e la Commissione regolatrice dell'energia (Cre)". Si cita ad esempio con preoccupazione il fatto che il governo abbia nominato "quattro dei sette commissari della Cre nonostante le obiezioni espresse dal Senato": la camera alta aveva votato due volte contro le designazioni "in parte per il timore che potessero indebolire l'autonomia dell'agenzia". (segue) (Mec)