Business news: Nintendo trasferisce produzione consolle Switch dalla Cina al Vietnam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda giapponese Nintendo trasferirà parte della produzione di consolle per videogiochi Switch dalla Cina al Vietnam, per limitare gli effetti della guerra dei dazi in atto tra Washington e Pechino, Lo scrive il quotidiano “Nikkei”, che cita fonti aziendali. Ad oggi la quasi totalità delle consolle Switch vengono assemblate in China su contratto dall’azienda taiwanese Foxconn. Il trasferimento parziale della produzione potrebbe avvenire già nei prossimi mesi. Circa il 40 per cento dei 17 milioni di consolle Switch venduti nel 2018 sono finiti nelle Americhe, e in particolare negli Stati Uniti, che sono il primo mercato di Nintendo. Per questa ragione, l’azienda giapponese è particolarmente vulnerabile ai dazi imposti dagli Usa alle importazioni dalla Cina, che in futuro potrebbero essere applicate anche ad apparecchi elettronici come le Switch. Per quest’anno Nintendo pianifica di vendere 18 milioni di Switch, al pari del 2018; per questa ragione, a un aumento della produzione nel Vietnam dovrebbe corrispondere un calo analogo in Cina. (Git)