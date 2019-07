Business news: Cina, indice dei prezzi al consumo in aumento del 2,6 per cento a giugno

- L'indice dei prezzi al consumo (Cpi) della Cina, uno dei principali indicatori dell'inflazione, è aumentato del 2,6 per cento su base annua nel mese di giugno, secondo i dati preliminari di alcuni istituti di titoli citati da "Securities Daily". Le stime degli istituti variano dal 2,2 per cento al 2,9 per cento, ha riportato il giornale. A partire dal 29 giugno, i prezzi della carne suina sono aumentati rispetto allo stesso mese nell'anno precedente, e sono continuati ad aumentare anche i prezzi della frutta, secondi i dati del ministero dell'Agricoltura e gli Affari rurali cinese. (Cip)