Business news: Taiwan, export aumenta a livelli massimi a giugno dopo sette mesi di calo

- Le esportazioni di Taiwan sono aumentate a giugno al livello più alto mai raggiunto, dopo sette mesi consecutivi di calo. Lo hanno rivelato gli ultimi dati commerciali ufficiali. Le esportazioni sono aumentate dello 0,5 per cento su base annua, salendo a un valore di 28,39 miliardi di dollari a giugno, mentre le importazioni sono aumentate del 6,6 per cento rispetto all'anno precedente, totalizzando 24,51 miliardi di dollari, con un surplus commerciale di 3,87 miliardi di dollari. Per i primi sei mesi, le esportazioni sono diminuite del 3,4 per cento rispetto all'anno precedente a 158,23 miliardi di dollari, mentre le importazioni si sono attestate a 138,29 miliardi di dollari, con un surplus commerciale di 19,95 miliardi di dollari. La Cina continentale è rimasto il principale partner commerciale di Taiwan nel primo semestre, ricevendo 42,16 miliardi di dollari di esportazioni dall'isola, pari al 26,6 per cento del totale. Nella prima metà dell'anno, Taiwan ha esportato beni e servizi per 26,16 miliardi di dollari nell'area Asean, l'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico; 22,05 miliardi di dollari negli Stati Uniti, 15 miliardi di dollari in Europa e 11,45 miliardi di dollari in Giappone. (Cip)