Business news: Corea del Sud, tasso di disoccupazione sale al 4 per cento a giugno

- Il tasso di disoccupazione della Corea del Sud è aumentato al 4 per cento nel mese di giugno, ma i nuovi posti di lavoro creati dall’economia sono stati oltre 200mila. E’ quanto attestano i dati ufficiali diffusi dal governo sudcoreano. Il tasso di disoccupazione ha segnato un incremento dello 0,3 per cento su base annua, ed è ora ai massimi per il mese di giugno dal 1999. Il numero degli occupati è però aumentato di 281mila unità su base annua, a 27,4 milioni. Si tratta dell’aumento mensile di posti di lavoro più significativo da gennaio 2018. Anche il numero dei disoccupati ha segnato però un aumento significativo, a 1,13 milioni di persone, il dato peggiore da giugno 1996. Il tasso di disoccupazione per gli adulti tra 15 e 29 anni, in particolare, è aumentato dal 9 per cento di giugno 2018 al 10,4 per cento. Il settore manifatturiero ha proseguito il proprio declino a giugno, perdendo 66mila posti di lavoro. (Git)