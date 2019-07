Business news: Corea del Sud-Giappone, Seul chiede mediazione Usa in disputa commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha chiesto la mediazione degli Stati Uniti nella grave crisi diplomatica in atto tra Seul e Tokyo, dopo la decisione del Giappone di imporre controlli ad alcune esportazioni tecnologiche cruciali verso quel paese. Il governo sudcoreano ha annunciato che il ministro degli Esteri, Kang Kyung-wha, ha discusso telefonicamente la questione con il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ed espresso la posizione si Seul, secondo cui i vincoli alle esportazioni posti in atto dal Giappone minano le catene di fornitura globali e danneggiano la cooperazione trilaterale. Il ministero degli Esteri sudcoreano afferma che Pompeo ha espresso “comprensione” per la posizione della Corea del Sud, ed ha acconsentito a facilitare la comunicazione tra Tokyo e Seul tramite i canali diplomatici Usa. (Git)