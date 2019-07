Business news: Cina, Huawei realizza la sua prima rete 5G in Europa

- Il colosso tecnologico cinese Huawei ha costruito una rete di telefonia mobile 5G a Monaco, rendendo il principato della della rivera francese il primo paese in Europa a essere interamente coperto dal 5G. Lo riferisce la stampa cinese, che cita un messaggio su Twitter da parte del proprietario dell'operatore di telefonia locale, Xavier Niel. Frederic Genta, delegato interdipartimentale di Monaco incaricato della transizione digitale, a sua volta, ha salutato "un cambio di paradigma" grazie alla rete di telefonia mobile 5G basata sulla tecnologia della società cinese Huawei. "Il 5G è la promessa di una migliore qualità della vita per tutte le opportunità eccezionali che comporta", ha detto Genta. Per il vicepresidente di Huawei, Guo Ping, la realizzazione della nuova rete a Monaco rappresenta un'opportunità importante nonostante le ridotte dimensioni del territorio coperto. "Monaco è un piccolo territorio (...) che ci consente di realizzare una vetrina in un certo numero di aree, e può servire da modello per altri operatori e Stati", ha detto Guo ai media locali. (Cip)