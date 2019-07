Business news: Italia-Cina, Camera commercio, aziende italiane attendono ricadute positive memorandum Bri

- La firma del Memorandum di intesa sulla Nuova via della seta (Bri) fra Italia e Cina ha generato forti aspettative nelle aziende italiane che operano su suolo cinese, oltre il 50 per cento delle quali si aspetta una ricaduta positiva. Lo ha affermato il presidente della Camera di commercio Italiana in Cina (Ccic), Davide Cucino, in occasione della presentazione a Pechino del Business Survey 2019. Il sondaggio, realizzato dalla Ccic in collaborazione con la società di consulenza strategica In3Act, ha il fine di approfondire la conoscenza della comunità d'affari sino-italiana e di investigarne lo stato d'animo relativamente alle prospettive d'affari in Cina. (Cip)