I fatti del giorno - Balcani (5)

- Serbia-Kosovo: deputato Drecun, arresti in Kosovo sono parte di campagna condotta da Tirana e Pristina - Gli arresti avvenuti ieri in Kosovo sono "parte di una campagna condotta da Tirana e Pristina": lo ha detto oggi il presidente della commissione del parlamento della Serbia per il Kosovo, Milovan Drecun, ospite dell'emittente "Rts". Drecun ha così commentato l'arresto compiuto dalla polizia del Kosovo di due serbi kosovari accusati di spionaggio. "Si tratta di uno dei metodi di pressione condotti da anni nei confronti della popolazione serba affinché se ne vada dal Kosovo e affinché coloro che sono stati cacciati non ritornino", ha detto Drecun. Secondo quanto riferiva ieri "Rts", la polizia kosovara ha compiuto gli arresti presso la località di Bela Zemlja, sulla strada che conduce a Bujanovac, nella Serbia meridionale. I due arrestati sono stati sottoposti a custodia cautelare secondo quanto riferiva ancora l'emittente. (Res)